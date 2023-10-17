ТАСС и "Деловая Россия" подписали соглашение о сотрудничестве

Взаимодействие предполагает обмен информацией и аналитическими материалами, проведение совместных исследований и публичных мероприятий

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. ТАСС и "Деловая Россия" заключили соглашение об информационном взаимодействии. Документ подписали генеральный директор информационного агентства Андрей Кондрашов и председатель бизнес-объединения Алексей Репик.

Стороны договорились о взаимодействии, которое предполагает обмен информацией и аналитическими материалами, проведение совместных исследований и публичных мероприятий, призванных стимулировать предпринимательскую активность, повышать финансовую и правовую грамотность делового сообщества. Для этого планируется согласовать перспективный план информационных мероприятий по наиболее значимым и актуальным темам бизнес-повестки.

Соглашение предусматривает также совместную деятельность сторон в регионах РФ, где деловое объединение и информационное агентство имеют широкую сеть своих представительств.

"В условиях трансформации российской экономики и новых задач, которые стоят сегодня перед предпринимателями, вопросы популяризации, просвещения и информационной открытости приобретают особое значение в диалоге власти, бизнеса и общества. В этой ситуации СМИ - это как раз тот партнер, который способен оказать профессиональную помощь в решении этой задачи", - сказал по итогам подписания председатель "Деловой России" Алексей Репик.

"Прародителем нашего агентства, которое в 2024 году отпразднует 120-летие, было Торгово-телеграфное агентство, создание которого министр финансов России Сергей Витте обосновал необходимостью удовлетворить информационные потребности торговли, финансового сектора, промышленности и сельского хозяйства. Став одним из крупнейших международных агентств, ТАСС продолжает уделять большое внимание деловому сотрудничеству. Уверен, что теперь хороших новостей экономики станет больше", - сказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.