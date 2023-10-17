В Минфине предложили увязать акциз на спирт с субсидиями производителям лекарств

Замглавы ведомства Алексей Сазанов также отметил, что необходимо не допустить повышения цен на социально значимые лекарственные препараты

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минфин и Минздрав могут завершить работу над установлением акциза на медицинский спирт в течение ближайшего месяца, соответствующие изменения будут внесены в Налоговый кодекс в случае, если будут найдены варианты субсидирования производителей социально значимых лекарств, в состав которых входит медицинский спирт. Об этом заявил в Госдуме замглавы Минфина Алексей Сазанов, отвечая на вопрос депутатов о возможном введении акциза на медицинский спирт.

"Ввести его, действительно, можно, вопрос только в том, чтобы не допустить повышения цен на социально значимые лекарственные препараты, в производстве которых используется медицинский спирт. Если ввести акциз на медицинский спирт, то независимо от того, кто будет его использовать, производитель при приобретении медицинского спирта будет уплачивать акциз, который составит 600 рублей, даже более 600 рублей на 1 литр", - сказал Сазанов.

"Соответственно, сейчас мы совместно с Минздравом прорабатываем варианты, как не допустить рост стоимости социально значимых лекарственных препаратов при введении акциза на медицинский спирт. Если мы найдем варианты субсидирования таких производителей, соответствующие изменения будут внесены в Налоговый кодекс. Сейчас мы ожидаем, что эта работа будет завершена в течение ближайшего месяца", - добавил он.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что министерство согласно с идеей облагать акцизом весь спирт, в том числе медицинский, и обсуждает ее с Минздравом. По его словам, принципиальных разногласий между Минфином и Минздравом по этому вопросу нет.