Молдавия и МВФ достигли договоренности о следующем транше на $92 млн

Соглашение подлежит утверждению руководством и Исполнительным советом Международного валютного фонда

КИШИНЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) и руководство Молдавии достигли соглашения по условиям, которые открывают республике доступ к финансированию в объеме $92 млн. Об этом проинформировало представительство МВФ в Кишиневе.

"Власти Молдовы и миссия МВФ достигли договоренности на экспертном уровне о мерах политики, необходимых для завершения четвертого обзора программы. <...> Соглашение подлежит утверждению руководством МВФ и Исполнительным советом МВФ. По завершении обзора Молдова сможет получить 70,92 млн специальных прав заимствования (приблизительно $92 млн)", - говорится в сообщении.

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы сотрудничества с Молдавией, которая рассчитана на 40 месяцев. На фоне событий на Украине в мае 2022 года общий объем помощи увеличили на $260 млн, до $785 млн, из которых около $366 млн уже перечислили.