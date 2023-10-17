В Анголе заявили о заинтересованности в российских инвестициях в добычу нефти и газа

Представитель делегации страны отметил, что исторические связи, основанные на взаимном уважении и учете интересов, делают Москву привилегированным партнером

КЕЙПТАУН, 17 октября. /ТАСС /. Ангола имеет целую серию исключительно выгодных проектов по добыче нефти и газа, которые ждут международных инвесторов, в том числе из России. Об этом заявил ТАСС на проходящей в Кейптауне Африканской энергетической неделе представитель делегации Анголы.

"Ангола обладает на текущий момент подтвержденными запасами нефти в размере 8,2 млрд баррелей и газа - 13,2 трлн куб. футов, - отметил он. - Блоки ряда крупнейших месторождений предложены сейчас для разработки с участием иностранных инвесторов. Ангола заинтересована и в российском капитале, а также в знаниях российских специалистов".

Собеседник агентства подчеркнул, что исторические связи с Москвой, основанные на взаимном уважении и учете интересов друг друга, делают ее привилегированным партнером для Анголы. "В текущем году ангельское правительство подписало несколько соглашений с иностранными компаниями по поиску и разработке месторождений нефти и газа на шельфе страны, - заметил он. - Российский капитал мог был выступать в качестве партнера ангольских компаний в этих проектах".

Для участия в Африканской энергетической неделе в ЮАР прибыла крупная делегация Анголы, которая проводит интенсивные консультации с потенциальными инвесторами по нефтяным и газовым проектам на атлантическом шельфе страны.

В августе Ангола поставляла на внешние рынки в сутки 1,12 млн баррелей нефти. По этому показателю она занимала после Нигерии вторую позицию в Африке южнее Сахары.