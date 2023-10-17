В Подмосковье количество безработных снизилось на 6 тыс. с начала года

На портале "Работа России" соискателям доступны более 75 тыс. предложений о работе, а некоторым категориям - бесплатное обучение на новую профессию

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Количество безработных жителей Московской области с начала текущего года снизилось на 6 тыс., в настоящее время безработными в регионе числятся около 11 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"В Подмосковье отмечается положительная тенденция в снижении количества безработных, так, с начала года их количество снизилось на 6 тыс. Сейчас уровень безработицы в регионе составляет 0,3% - это 11 тыс. жителей, находящихся в поиске работы", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время на портале "Работа России" соискателям доступны более 75 тыс. предложений о работе, а некоторым категориям - бесплатное обучение на новую профессию. Воспользоваться программой переобучения могут предпенсионеры, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие мамы с детьми дошкольного возраста, безработные, работники под риском увольнения, участники СВО и другие.