В ОПЕК считают, что Африку в ближайшие 20 лет ждет рост спроса на нефть на 80%

Генсек Организации Хайсам аль-Гайс отметил, что континент стоит на пороге энергетического возрождения

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 17 октября. /ТАСС/. Спрос на нефть увеличится в Африке к 2045 году на 80%. Об этом заявил генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс на проходящей в южноафриканском Кейптауне Африканской энергетической неделе.

"Африка стоит на пороге энергетического возрождения, - подчеркнул он. - Континент обладает примерно 13% мировых запасов природного газа и 7% нефти, но имеет самый низкий в мире уровень энергопотребления на душу населения. Использование природных ресурсов Африки, таких как нефть и газ, поможет обеспечить доступность энергии и сократить энергетическую бедность". Генсек ОПЕК также отметил, что к 2045 году в Африке спрос на нефть "увеличится на 80%".

Аль-Гайс подчеркнул, что к Африке следует относиться справедливо при решении глобальных климатических проблем, поскольку на этот континент приходится наименьшая доля выбросов парниковых газов. "В мире, где только один международный лондонский аэропорт Хитроу потребляет больше энергии, чем вся Сьерра-Леоне, или где две трети всех начальных школ в странах Африки к югу от Сахары не имеют доступа к электричеству, один и тот же экологический критерий не должен использоваться для сравнения регионов, находящихся на совершенно разных стадиях развития", - указал генсек ОПЕК. "Африка нуждается в большей поддержке со стороны международного сообщества, чтобы обеспечить потребности континента в энергетике", - заявил он.