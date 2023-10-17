Сийярто заявил, что Россия заверила Венгрию в поставке газа

Глава МИД Венгрии сообщил, что решение Болгарии увеличить стоимость прокачки российского газа обсуждалось на встрече в Пекине

БУДАПЕШТ, 17 октября. /ТАСС/. Россия заверила Венгрию, что компания "Газпром" полностью выполнит контрактные обязательства по поставкам газа, несмотря на намерение Болгарии повысить стоимость его транзита по своей территории. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Пекине между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным.

Глава МИД отметил, что решение Болгарии увеличить стоимость прокачки российского газа обсуждалось на этой встрече, где также присутствовали вице-премьер РФ Александр Новак и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер. "Генеральный директор "Газпрома" заверил нас, что компания продолжит выполнять свои обязательства, то есть поставлять в Венгрию необходимое количество природного газа в соответствии с нашим долгосрочным контрактом", - сказал Сийярто в интервью телеканалу М1. "Это подтвердил заместитель премьер-министра, который отвечает за энергетические вопросы, и президент Путин также дал понять, что они выполнят свои контрактные обязательства перед Венгрией", - заявил министр.