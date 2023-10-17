Источник: "Русал" может закрыть убыточные заводы из-за низких цен и экспортной пошлины

Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов по состоянию на 17:52 мск находилась на уровне $2 тыс. 177 за тонну

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. "Русал" прорабатывает сценарии закрытия убыточных заводов из-за снижения цен на алюминий и влияния "гибкой" экспортной пошлины на финансовые показатели, подтвердил ТАСС источник.

В самом "Русале" отказались от комментариев о возможности закрытия некоторых заводов компании.

Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) по состоянию на 17:52 мск находилась на уровне $2 тыс. 177 за тонну, следует из данных торговой площадки. Максимум с начала 2023 года был зафиксирован 18 января, когда стоимость металла достигла $2 тыс. 679 за тонну.

Согласно годовому отчету компании за 2022 год, "Русалу" принадлежит 11 алюминиевых заводов, которые расположены в трех странах: Россия (девять заводов), Швеция (один завод) и Нигерия (один завод), а также несколько глиноземных заводов и других активов. В России в состав компании входят Братский и Красноярский алюминиевые заводы производственной мощностью более 1 млн тонн каждый, Саяногорский (542 тыс. тонн), Новокузнецкий (215 тыс. тонн), Хакасский (297 тыс. тонн), Иркутский (422 тыс. тонн), Тайшетский (428 тыс. тонн), Кандалакшский (76 тыс. тонн) и Волгоградский (69 тыс. тонн) заводы.

Об экспортных пошлинах

Правительство России ввело гибкие экспортные пошлины на некоторые товары для защиты внутреннего рынка. Они начали действовать с 1 октября и привязаны к курсу рубля. Под действие пошлин подпадает и алюминий.

Об ограничениях и их влиянии

В конце февраля 2023 года США ввели ввозные пошлины в размере 200% на импорт изделий из алюминия, произведенных в России. 10 марта Канада ввела запрет на импорт алюминия из РФ.

В отчете компании за шесть месяцев 2023 года сообщалось, что "Русал" по итогам первого полугодия увеличил долю в выручке от продаж в Азии до 33% против 23% годом ранее. В то же время доля в выручке от продаж в Америке сократилась с 7% до 2%, доля Европы снизилась с 40% до 31%. На страны СНГ пришлось 33% против 29% годом ранее. При этом скорректированная чистая прибыль "Русала" по итогам января - июня 2023 года по МСФО снизилась на 54,3% к показателю за аналогичный период 2022 года, до $315 млн. Выручка за шесть месяцев уменьшилась на 16,9%, до $5,95 млрд, чистая прибыль - на 75%, до $420 млн.

О компании

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций.