Аналитики ЦБ сообщили, что ВВП в III квартале продолжил уверенно расти

По словам экспертов, судя по оперативным данным, в сентябре российская экономика получила новый импульс роста, частично связанный с возросшей рублевой выручкой экспортеров"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. ВВП России в третьем квартале 2023 года продолжил уверенно расти, получив в сентябре новый импульс, частично связанный с ростом рублевой выручки экспортеров. К такому выводу пришли эксперты Банка России в очередном выпуске бюллетеня "О чем говорят тренды".

"Оперативные показатели динамики базовых отраслей экономики и опросные индикаторы указывают на продолжение уверенного роста ВВП в III квартале после достижения экономикой своего потенциального уровня в II квартале", - указывают эксперты ЦБ.

Они отмечают, что "судя по оперативным данным, в сентябре российская экономика получила новый импульс роста, частично связанный с возросшей рублевой выручкой экспортеров". Внутренний спрос дополнительно также разогревает активное расширение корпоративного и розничного кредитования.

"Ужесточение денежно-кредитных условий пока заметно не сказалось на ключевых показателях экономической активности из-за существенных временных лагов, которые обусловлены инерционностью экономических процессов", - указывают эксперты ЦБ.

По данным аналитиков, из-за увеличения бюджетных источников экономического роста в 2024 году более активно будут развиваться отрасли, связанные с государственными закупками и финансированием. В то же время развитие отраслей, которые зависят от привлечения кредитных средств на рыночных условиях, вероятно, будут расти более умеренным темпом. "Динамика экспортных отраслей будет определяться внешними условиями, а также ограничениями и внутренним регулированием", - указано в бюллетене.