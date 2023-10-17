ЦБ заявил, что возврат инфляции к цели может потребовать дополнительной жесткости ДКП

По словам экспертов, уже принятые решения по денежно-кредитной политике приведут к постепенному торможению инфляционных процессов в предстоящие месяцы и кварталы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Возврат инфляции к цели на фоне стимулирующей бюджетной политики в 2024 году может потребовать дополнительной жесткости денежно-кредитной политики (ДКП), указывают эксперты ЦБ РФ в очередном выпуске бюллетеня "О чем говорят тренды".

"Уже принятые решения по денежно-кредитной политике приведут к постепенному торможению инфляционных процессов в предстоящие месяцы и кварталы. Возврат инфляции к цели в условиях стимулирующей бюджетной политики в 2024 году может потребовать дополнительной жесткости ДКП", - отмечается в бюллетене.

При этом эксперты ЦБ отмечают, что на 9 октября оценка годовой инфляции повысилась до 6,3%. "В последние недели рост цен идет по высокой траектории 2021 года. Если месячный рост цен до конца года будет идти близко к ней, инфляция может превысить текущий прогноз Банка России", - указывают они.

Решения ЦБ по ДКП, полагают эксперты департамента исследований и прогнозирования регулятора, будут содействовать постепенному росту сбережений таким образом, чтобы вернуть роста спроса к темпам, соответствующим возможностям расширения предложения. "Это будет ключевым фактором торможения инфляции в ближайшие кварталы", - подчеркивают они.