Путин заявил о готовности России выполнять все обязательства по экспорту зерна

Президент напомнил, что в 2022 году в РФ был рекордно высокий урожай - 158 млн тонн зерновых

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Москва готова выполнять все обязательства по поставкам зерновых за рубеж, в том числе в Пакистан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой переходного правительства, премьером Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

"Только за месяцы текущего года уже, по-моему, поставлен 1 млн тонн зерновых в вашу страну. Мы готовы выполнять свои обязательства. И должен отметить, что для этого есть все основания и предпосылки", - заверил российский лидер.

Путин напомнил, что в 2022 году в России был рекордно высокий урожай - 158 млн тонн зерновых. "В этом году тоже будет очень хороший. Уже сейчас ясно, что это будет где-то 137-138 млн тонн. То есть экспортный потенциал будет солидным, практически как в прошлом году, - где-то под 50-60 млн тонн", - указал глава российского государства.

Однако, продолжил он, возможности взаимодействия Москвы и Исламабада этим не ограничиваются, "потенциал гораздо серьезнее, больше, выше". Путин отметил, что отношения РФ и Пакистана носят традиционно дружеский характер. В этом году два государства отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Кроме того, добавил президент РФ, в фокусе совместного внимания - обеспечение региональной безопасности, стабильности.

"Что касается экономики, то Россия традиционно является поставщиком продовольствия, зерновых. Товарооборот за прошлый оборот вырос, достиг в целом приемлемых величин", - констатировал он.