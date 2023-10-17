Венгрия и Сербия готовят ответ на решение Болгарии повысить тарифы за транзит газа из РФ

Как напомнил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, поставки российского газа по трубопроводам не подпадают под санкции Евросоюза

БУДАПЕШТ, 17 октября. /ТАСС/. Венгерское правительство расценивает решение Болгарии повысить стоимость транзита российского газа по своей территории как враждебный шаг, наносящий ущерб энергобезопасности не только Венгрии, но и Сербии. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, Будапешт и Белград готовят совместный ответ на эти действия Софии.

13 октября парламент Болгарии ввел дополнительный тариф в размере 20 левов (около €10) в пересчете за МВтч за транзит российского газа, поступающего по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Сербию, а затем в Венгрию. "Это решение Болгарии является враждебным шагом по отношению к Венгрии и Сербии может поставить под угрозу безопасность энергоснабжения других стран", - сказал глава МИД в интервью телеканалу М1.

Он напомнил, что поставки российского газа по трубопроводам не подпадают под санкции Евросоюза, поэтому решение Болгарии не только противоречит принципу европейской солидарности, но и нарушает правила ЕС о применении таможенных пошлин и свободном перемещении товаров. Сийярто отметил, что обсуждал этот вопрос с вице-премьером Сербии Синишей Мали, который также находится сейчас с визитом в Китае. "Вскоре будет опубликована совместная резолюция правительств двух стран, и мы не оставим этот враждебный шаг Болгарии без ответа", - предупредил венгерский министр.