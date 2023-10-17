Путин направил приветствие участникам III Международного строительного чемпионата

По словам президента, мероприятие объединило профессионалов из России и из-за рубежа

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие генеральному директору АНО "Россия - страна возможностей" Алексею Комиссарову и участникам III Международного строительного чемпионата. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ваши состязания объединили как опытных, так и молодых профессионалов из России и целого ряда зарубежных государств. В ходе насыщенной конкурсной программы, напряженных соревнований вам предстоит продемонстрировать свое индивидуальное мастерство, умение работать в команде и решать нестандартные задачи", - говорится в приветствии главы государства.

Путин подчеркнул, что в России последовательно реализуются масштабные планы по благоустройству, обновлению инфраструктуры и ЖКХ, возведению жилья, а также современных социальных, промышленных, энергетических и транспортных объектов. "Строительный комплекс является одним из локомотивов национальной экономики. Такие весомые результаты - заслуга трудовых коллективов отрасли, строителей, рабочих, инженеров, проектировщиков", - отметил президент.

Путин выразил уверенность, что чемпионат будет способствовать подготовке кадров, продвижению передовых технологий, качественному развитию строительной индустрии и профильного образования, а также повышению престижа профессии строителя. В заключение глава государства пожелал участникам побед, успехов и самых ярких впечатлений от пребывания в Санкт-Петербурге.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии к участникам чемпионата отметил: "Подготовка квалифицированных специалистов, наращивание инженерных компетенций являются ключевыми факторами достижения технологического суверенитета России. Правительство уделяет этому направлению особое внимание". "Благодаря интеграции науки, образования и рынка труда студенты и аспиранты могут принимать участие в решении прикладных задач, обеспечивать конкурентоспособность и устойчивое развитие нашей страны", - подчеркнул председатель правительства.

Глава кабмина отметил, что проводящееся мероприятие дает уникальную возможность участникам обменяться опытом и лучшими практиками, а также позволяет укрепить партнерство для совместной реализации проектов. "Сегодня в ходе соревнований многие из них продемонстрируют уровень мастерства более чем в двух десятках номинаций. Желаю всем участникам победы в чемпионате и дальнейших успехов", - подытожил Мишустин.

О чемпионате

III Международный строительный чемпионат проходит 17-20 октября в Санкт-Петербурге. Ключевой темой чемпионата в 2023 году названы "Технологии нового времени". На соревнованиях представлены 25 индивидуальных и командных номинаций, которые разделены на три блока: строительство, проектирование объектов и управление проектом строительства. ТАСС - генеральное информационное агентство чемпионата.