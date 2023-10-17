Хуснуллин: строительный чемпионат позволит выстроить кооперацию с дружественными странами

По мнению вице-премьера, чемпионат успешно справляется со своей основной задачей - развитие кадрового потенциала стройкомплекса

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. III Международный строительный чемпионат будет способствовать выстраиванию эффективной кооперации с дружественными странами, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время церемонии открытия чемпионата.

"Проведение этого международного мероприятия также позволяет своевременно выработать решения на актуальные вызовы времени. И выстроить эффективную кооперацию с дружественными странами", - сказал он в видеообращении к участникам III Международного строительного чемпионата.

По мнению вице-премьера, чемпионат успешно справляется со своей основной задачей - развитие кадрового потенциала стройкомплекса. "Это масштабное соревновательное событие позволяет лучшим специалистам в своей области продемонстрировать профессиональные умения и компетенции, обменяться опытом с коллегами, усовершенствовать навыки в работе с новыми технологиями", - отметил он.

Международный строительный чемпионат проходит в России в третий раз. В этом году его площадкой стал конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Генеральным информационным агентством мероприятия является ТАСС. Организаторами мероприятия выступают Минстрой России, Росатом, президентская платформа "Россия - страна возможностей", Газпром и правительство Санкт-Петербурга. Деловая программа чемпионата включает порядка 70 мероприятий, на них приглашены представители 40 стран. В финале чемпионата примет участие рекордное количество профессионалов - более 1 000 конкурсантов из России и из-за рубежа.