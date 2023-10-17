Комитет Думы одобрил проект бюджета федерального фонда ОМС на 2024-2026 годы

Общий объем доходов бюджета фонда планируется на 2024 год в сумме 3 738,7 млрд рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект бюджета федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024-2026 годы.

Согласно документу, общий объем доходов бюджета фонда планируется на 2024 год в сумме 3 738,7 млрд рублей, на 2025 год - 3 931,7 млрд рублей, на 2026 год - 4 192,1 млрд рублей. "Основным источником доходов бюджета фонда являются страховые взносы на ОМС, на долю которых приходится в 2024 году 85,0%, в 2025 году - 85,9%, в 2026 году - 86,0%. Размер страховых взносов на ОМС запланирован на 2024 год в сумме 3 189,6 млрд рублей, на 2025 год - 3 378,7 млрд рублей, на 2026 год - 3 607,0 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке. В бюджете фонда предусматриваются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2024 год в размере 486,6 млрд рублей, на 2025 год - 504,3 млрд рублей, на 2026 год - 526,2 млрд рублей.

Оценка расходов бюджета фонда произведена с учетом планируемых доходов на трехлетний период и прогнозируется на 2024 год в сумме 3 885,8 млрд рублей с приростом к предыдущему году на 666,5 млрд рублей или на 20,7%, на 2025 год - 3 965,5 млрд рублей (прирост 79,7 млрд рублей, 2,1%), на 2026 год - 4 210,3 млрд рублей (прирост 244,8 млрд рублей, 6,2%).

В бюджете фонда предусмотрена субвенция для распределения по субъектам РФ на 2024 год в размере 3 120,2 млрд рублей, на 2025 год - 3 336,4 млрд рублей, на 2026 год - 3 559,4 млрд рублей. Планируемый размер субвенции обеспечивает подушевой норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС на 2024 год в размере 17 932,5 рубля, на 2025 год - 19 175,3 рубля, на 2026 год - 20 456,9 рубля, который предусмотрен в проекте Программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. На оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в бюджете фонда планируются целевые средства с учетом увеличения на темп роста заработной платы и индекс потребительских цен по прогнозу социально-экономического развития РФ от 8 сентября 2023 года на 2024 год в сумме 131,3 млрд рублей, на 2025 год -137,6 млрд рублей, на 2026 год - 144,0 млрд рублей.

Объем дефицита бюджета фонда на 2024 год составит 147,085 млрд рублей, на 2025 год - 33,838 млрд рублей, на 2026 год - 18,163 млрд рублей.