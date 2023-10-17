17 октября, 16:01,
обновлено 17 октября, 16:02

Livan рассматривает возможность производства автомобилей в России

На российском рынке бренд представлен тремя моделями

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Китайский автопроизводитель Livan обсуждает возможность производства автомобилей в России. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор "Ливэн моторс рус" Кун Шуай.

"Мы (российская команда бренда - прим. ТАСС) сейчас очень плотно работаем с разными источниками и обсуждаем эту тему", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Бренд Livan принадлежит корпорациям Geely и Lifan. На российском рынке представлен тремя моделями (одна уже в продаже, две - начнут продаваться в ноябре). 

Теги:
РоссияКитай
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