Livan рассматривает возможность производства автомобилей в России

На российском рынке бренд представлен тремя моделями

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Китайский автопроизводитель Livan обсуждает возможность производства автомобилей в России. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор "Ливэн моторс рус" Кун Шуай.

"Мы (российская команда бренда - прим. ТАСС) сейчас очень плотно работаем с разными источниками и обсуждаем эту тему", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Бренд Livan принадлежит корпорациям Geely и Lifan. На российском рынке представлен тремя моделями (одна уже в продаже, две - начнут продаваться в ноябре).