Силуанов: Россия может в ответ на использование замороженных ЗВР поступить аналогично

При этом глава Министерства финансов отметил, что использование доходов от российских ЗВР "на совести" тех, кто эти решения принимают

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россия может в ответ на использование западными странами доходов от замороженных российских ЗВР поступить аналогично, сказал глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg.

"У нас же тоже заморожены деньги, которые причитаются по нашим облигациям, обязательствам перед партнерами из недружественных стран, и они заморожены тоже. Тогда мы так же будем поступать и в этом случае", - сказал Силуанов, комментируя идею использования доходов от замороженных российских активов для оказания помощи Украине.

При этом Силуанов отметил, что использование доходов от российских ЗВР "на совести" тех, кто эти решения принимают. "По сути, наши золотовалютные резервы были конфискованы западными странами, что, по сути дела, подорвало доверие к западным институтам. Поэтому использование денег от работы замороженных наших активов - это на совести тех наших партнеров, которые такие решения принимают", - сказал Силуанов.