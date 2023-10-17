Сийярто: Венгрия надежно обеспечена энергоресурсами благодаря сотрудничеству с Россией

Россия надежно выполняет свои обязательства по долгосрочным контрактам в области поставок нефти и газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

БУДАПЕШТ, 17 октября. /ТАСС/. Венгрия уверена в своей энергетической безопасности благодаря сотрудничеству с Россией, которая надежно выполняет свои обязательства по долгосрочным контрактам в области поставок нефти и газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи премьер-министра страны Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, где оба лидера принимают участие в международном форуме "Один пояс - один путь".

Глава МИД рассказал, что на переговорах между ними обсуждалось, в частности, двустороннее сотрудничество в сфере энергетики. "Нравится нам это или нет, но без венгерско-российского сотрудничества безопасность энергоснабжения Венгрии не была бы гарантирована. Вопрос энергоснабжения не является ни политическим, ни идеологическим", - сказал Сийярто в интервью телеканалу М1.

Он уточнил, что в этом году из России в Венгрию было поставлено 4,8 млрд куб. м газа, которые поступили в основном по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. Одновременно по южной ветке нефтепровода "Дружба", проходящего через территорию Украины, было поставлено более 3,5 млн тонн нефти, и ожидается, что к концу года этот объем увеличится примерно до 4,8 - 5 млн тонн. Кроме того, по проекту Росатома идет строительство двух новых энергоблоков АЭС в Пакше.

"Анализ ситуации показал, что энергоснабжение Венгрии является надежным, и венгерско-российское сотрудничество служит энергетической безопасности страны", - заключил министр.