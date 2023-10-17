Президент Монголии заявил о возможности монгольско-российской УБЖД утроить грузоперевозки

Они могут достигнуть 100 млн тонн в год, сообщил Ухнаагийн Хурэлсух

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Единственное совместное монгольско-российское государственное предприятие "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД) может увеличить грузоперевозки с 30 млн до 100 млн тонн в год. Об этом сообщил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время двусторонней встречи в Пекине с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Я рад, что наши совместные проекты заметно активизировались в последние годы. У нас есть интерес к крупным проектам в области автомобильных и железных дорог. Наше единственное совместное АО "Улан-Баторская железная дорога" имеет потенциал увеличения грузоперевозок с 30 млн до 100 млн тонн в год", - сказал глава монгольского государства.

"Улан-Баторская железная дорога" была создана 6 июня 1949 года по соглашению между СССР и МНР с равным распределением долей в уставном капитале (50% на 50%). Протяженность УБЖД составляет 1 815 км.

В феврале 2023 года на совещании руководства приграничных железных дорог РФ, Монголии и КНР было принято решение об увеличении количества поездов между пунктами пропуска на российско-монгольской границе Наушки - Сухэ-Батор и на монгольско-китайской границе Замын-Ууд - Эрлянь. Это сказалось на росте железнодорожных перевозок в Монголии. По итогам девяти месяцев 2023 года "Улан-Баторская железная дорога" перевезла 23,7 млн тонн грузов, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.