Украина за девять месяцев вывезла через Констанцу 10,5 млн тонн зерна

Эти данные не включают зерно, вывезенное через румынские порты на Дунае

БУХАРЕСТ, 17 октября. /ТАСС/. За первые девять месяцев 2023 года Украина экспортировала через румынский порт Констанца 10,5 млн тонн зерна. Об этом сообщила агентству Reuters портовая администрация.

За первые восемь месяцев 2023 года через Констанцу было вывезено 9,2 млн тонн зерна, а за 2022 год - 8,6 млн тонн. Эти данные не включают зерно, вывезенное через румынские порты на Дунае, например, Галац, через который проходит в среднем более 2 млн тонн зерна в месяц.

В целом через Констанцу было отправлено 25,1 млн тонн зерна в период январь - сентябрь 2023 года, свидетельствуют данные портовой администрации, что равно рекордному показателю 2022 года.

В ходе недавнего визита в Бухарест президент Украины Владимир Зеленский говорил о трехстороннем сотрудничестве Украина - Молдавия - Румыния и о том, что вскоре для перевозки украинских зерновых будет открыт коридор через Молдавию.

В предстоящие месяцы правительство Румынии намерено увеличить объем транзита украинских зерновых до 4 млн тонн в месяц, с этой целью уже осваиваются капиталовложения в инфраструктуру, отмечает Reuters. Портовые операторы вкладывают средства в оборудование, чтобы увеличить скорость обработки грузов.

Ожидается, что урожай зерновых на Украине в этом году превысит 56 млн тонн.