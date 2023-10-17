Северная Осетия экспортировала в Грузию и Азербайджан 240 т кормов для животных

По сравнению с показателями 2022 года объемы увеличились почти в 1,4 раза

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 октября. /ТАСС/. Северная Осетия за месяц экспортировала в Грузию и Азербайджан 240 тонн кормов для животных. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

"На основании ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в ФГИС "Меркурий", управлением Россельхознадзора выданы ветеринарные сертификаты на экспортируемый в Грузию и Азербайджан корм для сельскохозяйственных животных. Так, 40 тонн кормов для крупного рогатого скота подготовил для отправки в Грузию комбикормовый завод ООО "РусМодусФид", 200 тонн кормов направлено заводом ООО "Пищевик" в Грузию и Азербайджан", - говорится в сообщении.

Всего за 9 месяцев этого года Северная Осетия экспортировала 2,3 тыс. тонн кормов для животных в Азербайджан, Грузию и Абхазию. По сравнению с показателями 2022 года объемы увеличились почти в 1,4 раза.