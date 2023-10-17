Китайский электроседан Exlantix ES появится на российском рынке в 2024 году

Также входящий в портфель Chery бренд Exeed планирует представить в России обновленные внедорожники LX и TXL

УХУ /КИТАЙ/, 17 октября. /ТАСС/. Китайский электрический седан Exlantix ES (в РФ - E03) появится на российском рынке в 2024 году. Об этом журналистам сообщили в китайском офисе компании Chery.

"У нас есть несколько новых моделей для вывода на российский рынок. Среди них в серии Exlantix будет представлена модель ES (в 2024 году - прим. ТАСС)", - рассказали там.

Также входящий в портфель Chery бренд Exeed планирует представить в России обновленные внедорожники LX и TXL.

Кроме того, в декабре текущего года в продаже может появиться обновленная версия внедорожника VX. Автомобиль будет иметь функцию подключения к интернету, а предварительно в машине будут установлены сервисы "Яндекса", включая навигатор, "ВКонтакте" и другие приложения. В дальнейшем это обновление получат и другие автомобили Chery и входящие в портфель компании бренды.