В Греции заявили, что Россия занимает второе место после США по поставкам СПГ в страну

По данным компании DESFA, за период январь - сентябрь 2023 года внутреннее потребление природного газа в стране составило 38,07 ТВт•ч, сократившись с 44,98 ТВт•ч

АФИНЫ, 17 октября. /ТАСС/. Россия продолжает занимать второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Грецию (через СПГ-терминал в Ревитусе под Афинами) в течение девяти месяцев 2023 года, на первом месте находятся США. Это следует из данных, которые опубликованы на сайте компании - оператора газотранспортной системы Греции DESFA.

По данным компании, СПГ-терминал в Ревитусе являлся главными воротами поступления природного газа в страну в этот период, за ним следовал пункт импорта трубопроводного газа в местечке Сидирокастро, поток которого сократился примерно на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. "Сокращение внутреннего потребления природного газа в самой Греции привело к уменьшению объемов природного газа, который импортируется через терминал в Ревитусе и составляет 47,75% общего объема импорта газа. За 9 месяцев этого года 34 танкерами из 7 разных стран было выгружено около 24,04 ТВт•ч СПГ. 38,92% этого объема СПГ поступило из США (9,36 ТВт•ч). На втором месте был импорт из России (6,27 ТВт•ч), затем следуют Египет (3,02 ТВт•ч), Алжир (2,97 ТВт•ч), Норвегия (0,97 ТВт•ч), Нигерия (0,94 ТВт•ч) и Испания (0,51 ТВт•ч)", - говорится в сообщении.

Россия начала поставлять партии СПГ в Грецию во второй половине 2022 года и вышла на второе место по его экспорту в эту страну в первой половине 2023 года.

По данным DESFA, за период январь - сентябрь 2023 года внутреннее потребление природного газа в Греции составило 38,07 ТВт•ч, сократившись с 44,98 ТВт•ч в соответствующий период прошлого года, главным образом из-за мягкой зимы.

В свою очередь Греция реэкспортировала часть природного газа, поступающего в национальную газотранспортную систему. "Поставки природного газа на экспорт составили примерно 14,52 ТВт•ч, что на 28,89% меньше, чем в прошлом году. Это сокращение в основном связано с началом эксплуатации трубопровода IGB (межсистемный газопровод между Греций и Болгарией, Interconnector Greece-Bulgaria) с 1 октября 2022 года, по которому теперь в Болгарию подается азербайджанский природный газ, который до этого транспортировался в соседнюю страну через национальную газотранспортную систему", - отметила компания.