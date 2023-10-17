В кабмине считают рабочим прогноз по курсу в 90 рублей за доллар в 2024 году

Власти продолжают анализировать ситуацию, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Прогноз правительства РФ о среднегодовом обменном курсе в 90 рублей за доллар на следующий год остается рабочим, власти продолжают анализировать ситуацию, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы оцениваем прогноз как рабочий на данный момент. Это наш прогноз, на котором основан бюджет", - сказал Решетников журналистам в ответ на вопрос, реалистичен ли прогноз кабмина в 90 рублей за доллар на следующий год.

Министр не стал отвечать на вопрос, сбудется ли этот прогноз. "Есть прогноз, на нем основан бюджет <...>. Через пару месяцев это приобретет силу закона. <...> Дальше вместе с Банком России, с министерством финансов продолжаем анализировать ситуацию, смотреть потоки капитала текущие. Идет постоянная работа", - сказал Решетников.