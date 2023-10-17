В "Россельхозбанке" заявили о готовности сотрудничать с китайскими банками

Глава представительства российского банка в Пекине Иван Братяков признал влияние санкционного давления на международные экономические отношения и отметил необходимость решения этого вопроса

ПЕКИН, 17 октября. /Корр. ТАСС Артем Прытков/. "Россельхозбанк" готов развивать связи с каждым китайским банком, заинтересованным в сотрудничестве. Об этом заявил ТАСС глава представительства российского банка в Пекине Иван Братяков на полях делового форума, прошедшего в Пекине в преддверии открытия Третьего международного форума "Один пояс, один путь".

"Инициатива "Один пояс, один путь" является самой глобальной из всех, что присутствуют в данный момент на земном шаре. "Россельхозбанк" готов развивать связи с каждым китайским банком, заинтересованным в конструктивном и плодотворном сотрудничестве. Этот бизнес-форум - прекрасное мероприятие, чтобы познакомиться с новыми партнерами. Здесь присутствуют представители Bank of China, China Merchants Bank. С каждым из этих банков мы готовы выстраивать отношения, которые были бы полезны всем", - отметил представитель "Россельхозбанка".

Он также признал влияние санкционного давления на международные экономические отношения и отметил необходимость решения этого вопроса. "Проблем много, но их надо решать. Именно для этого президент РФ с большой командой прибыл в Пекин, и именно для этого мы и собрались на сегодняшнем мероприятии, чтобы справиться с такого рода трудностями".

Братяков выразил надежду, что "китайская сторона внимательно рассмотрит те искусственно создаваемые экономические препятствия, которые пока не снимаются, согласится с выводом о необходимости реформирования существующей финансовой расчетной инфраструктуры и вместе с РФ и другими участниками инициативы "Пояса и пути" предпримет конкретные шаги для создания новой, более надежной финансовой модели". "В идеале хотелось бы видеть ситуацию, при которой китайские банки также инициативно выстраивают отношения с нами", - добавил он.

Инициативу "Один пояс - один путь" в 2013 году выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, она символически воссоздает древний Великий шелковый путь. Ее цель - выход Китая на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и других регионов, а также активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К инициативе уже присоединились более 150 стран и международных организаций.