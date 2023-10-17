В Международном строительном чемпионате участвуют 15 зарубежных делегаций

Деловая программа чемпионата включает около 70 мероприятий

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Более 15 делегаций из иностранных государств участвуют в деловой программе III Международнго строительного чемпионата в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

"Более 15 делегаций из иностранных государств представлено в деловой программе. Некоторые страны участвуют и в соревновательные части", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Международного строительного чемпионата, всего на его финал в Санкт-Петербург приехали представители 31 страны, из которых 14 - официальные делегации во главе с министрами или заместителями министров дружественных государств.

По данным оргкомитета мероприятия, среди участников президент управления по общественным работам "Ашгаль" Катара Саад Бин Ахмед аль-Муханнади, заместитель министра строительства Республики Куба Рикардо Эмилио Карбахо Челала, генеральный директор по строительству министерства городского и жилищного строительства Республики Конго Мутсасси Теоло Жермен, заместитель министра землеустройства, городского планирования и строительства Королевства Камбоджа Дуч Вонтито, заместитель министра планирования и инвестиций Лаосской Народно-Демократической Республики Камчан Вонгсенебун, министр строительства Республики Союз Мьянма Мьио Тан и другие.

Международный строительный чемпионат проходит в России в третий раз. В этом году его площадкой стал конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Организаторами мероприятия выступают Минстрой России, Росатом, президентская платформа "Россия - страна возможностей", "Газпром" и правительство Санкт-Петербурга. Деловая программа чемпионата включает порядка 70 мероприятий. В финале чемпионата примет участие рекордное количество профессионалов - более 1 000 конкурсантов из России и из-за рубежа. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.