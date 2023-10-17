РФ и КНР подписали крупнейший контракт на поставку зерновых

Сумма контракта составляет около $25,7 млрд, сообщил лидер инициативы "Новый сухопутный зерновой коридор" Карен Овсепян

ПЕКИН, 17 октября. /Корр. ТАСС Артем Прытков/. Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерновых на сумму около $25,7 млрд. Об этом сообщил ТАСС лидер инициативы "Новый сухопутный зерновой коридор" Карен Овсепян на полях делового форума, прошедшего в Пекине в преддверии открытия Третьего международного форума "Один пояс - один путь".

"Сегодня мы подписали один из крупнейших в истории России и Китая контрактов почти на 2,5 трлн рублей ($25,7 млрд - прим. ТАСС) на 70 млн тонн на 12 лет поставки зерновых, зернобобовых, масляничных грузов", - поделился Карен Овсепян.

Он отметил, что указанная инициатива будет способствовать нормализации экспортной структуры в рамках "Пояса и пути". "Ситуация заключается в том, что мы совершенно точно с лихвой замещаем выпавшие объемы украинского экспорта за счет Сибири и Дальнего Востока", - подчеркнул Овсепян.

Он также анонсировал скорый запуск сухопутной зерновой инициативы. "В последних числах ноября - в начале декабря на встрече глав правительств России и Китая будет подписан межгосударственный договор о "Новом сухопутном зерновом коридоре", - указал он.

По его словам, благодаря "Забайкальскому зерновому терминалу" новая инициатива позволит увеличить экспорт российского зерна в КНР до 8 млн тонн, который в дальнейшем за счет строительства новой инфраструктуры планируется довести до 16 млн тонн.

Деловой форум, предваряющий третий международный форум, посвященный китайской инициативе "Один пояс - один путь", прошел во вторник в Пекине. На мероприятии присутствовали руководители торговых, инвестиционных, строительных и транспортных компаний стран - участниц инициативы, а также сотрудники финансовых организаций.