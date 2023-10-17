Сбер открыл в Благовещенске офис для граждан КНР с обслуживанием на китайском языке

Самые популярные продукты среди розничных клиентов из КНР - это дебетовые карты и их страхование, а также подписки "СберПрайм" и "СберПрайм+", валютные операции

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сбербанк открыл в Благовещенске офис для граждан КНР, где они могут обслуживаться на китайском языке. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью газете China Global Times.

"Мы открыли офис Сбербанка, в котором обслуживаются граждане КНР. Он находится в городе Благовещенске, в 800 м от города Хэйхэ через реку Амур. Обслуживание клиентов ведется на китайском языке с помощью специальных планшетов. Также сотрудники активно изучают китайский язык, чтобы преодолевать языковые и культурные сложности во встречах с китайским бизнесом", - сообщил Попов.

В пресс-службе Сбербанка позже ТАСС уточнили, что в офисе для граждан КНР на китайском дублируется навигация, перевод интегрирован в устройство талонов электронной очереди. "Банкоматы в офисе также доступны на китайском языке. При консультировании клиентов используются планшеты с встроенным текстово-голосовым переводчиком", - отметили в госбанке.

В пресс-службе уточнили, что самые популярные продукты среди розничных клиентов из КНР - это дебетовые карты и их страхование, а также подписки "СберПрайм" и "СберПрайм+", валютные операции. Представители бизнеса из КНР приходят в офис, чтобы открыть счет и подключить мобильное приложение "СберБизнес".

В интервью китайскому изданию Попов также отметил, что Сбер помогает российским экспортерам в установлении отношений с Китаем в рамках бизнес-миссий, которые он проводит онлайн, помогая предпринимателям находить зарубежных контрагентов в дружественных странах.

"С января по август 2023 года Сбер провел восемь бизнес-миссий онлайн, в которых приняли участие более тысячи российских предпринимателей. Экспортные бизнес-миссии с Китаем пользуются особым спросом среди наших клиентов. В ближайшее время мы готовим подобные мероприятия для производителей каменного угля и кондитерских изделий", - указал он.