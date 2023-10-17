Энергодар остался без электричества из-за аварии

Специалисты ведут переключение линии

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Город Энергодар в Запорожской области остался без электричества из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщается в Telegram-канале горадминистрации.

"На данный момент повреждена высоковольтная линия электропередачи (150 кВ). Без электроэнергии Энергодар и близлежащие населенные пункты", - сказано в сообщении.

Ремонтная бригада уже устраняет аварию. В Энергодаре специалисты ведут переключение линии. Ориентировочно электроэнергия будет подана к 21:30 мск.