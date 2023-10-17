Прокуратура Нидерландов потребовала три года тюрьмы для нарушителя санкций против РФ

Речь идет в общей сложности о 20 партиях продукции, поставленных в Россию менее чем за три месяца, и 11 видах санкционных товаров, в том числе микросхемах

ГААГА, 17 октября. /ТАСС/. Прокуратура Нидерландов потребовала три года заключения для обвиняемого в поставках продукции в Россию в обход введенных ЕС санкций. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как считают в прокуратуре, обвиняемый и его компания нарушали правила и обходили санкции с помощью фиктивной схемы, которая создавала впечатление, что проданные товары отправлялись не в Россию, а на Мальдивы и в другие страны. "Прокуратура требует приговорить подозреваемого к тюремному заключению сроком на 36 месяцев и штрафу в размере €350 тыс. в отношении его компании", - говорится в заявлении.

Как показало расследование, речь идет в общей сложности о 20 партиях продукции, поставленных в Россию менее чем за три месяца, и 11 видах санкционных товаров, в том числе микросхемах.

В сентябре 2022 года прокуратура Нидерландов сообщила о задержании 55-летнего Дмитрия К., имеющего двойное гражданство, по подозрению в обходе санкций, введенных ЕС в отношении РФ. Обвинение утверждало, что он продал товары на сумму не менее €2 млн компании, которая вела дела с госкорпорацией "Ростех", поставляющей в числе прочего продукцию для военно-промышленного комплекса РФ.

Адвокат обвиняемого утверждал, что в реальности речь идет о €300 тыс. и нет никаких доказательств того, что товары, направленные в Россию, в конечном счете оказались у российской армии.