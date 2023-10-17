Hyundai Group представила прототип мобильной системы борьбы с дронами

Разработчики установили систему, оснащенную средствами радиоэлектронного подавления и огневого поражения, на армейский внедорожник Kia

СОННАМ /Республика Корея/, 17 октября. /ТАСС/. Производитель автозапчастей и артиллерии Hyundai WIA представил на южнокорейской военной выставке ADEX-2023 прототип мобильного комплекса, предназначенного для борьбы с дронами. Разработчики установили систему, оснащенную средствами радиоэлектронного подавления и огневого поражения, на армейский внедорожник производства компании Kia.

Согласно информации, предоставленной компанией, радар сможет обнаруживать цели на расстоянии 5 км, средства радиоэлектронного подавления смогут достать цель на дистанции в 3 км. Hyundai WIA указывает, что прототип сможет бороться с "роем дронов", а его мобильность обеспечит тактическую гибкость.

В беседе с корреспондентом ТАСС представители компании рассказали, что ее разработками интересуются в ОАЭ и Саудовской Аравии. Они также сказали, что стационарная версия системы готова к производству.

О танках и гаубицах

Рядом с Hyundai WIA в выставочном зале расположилась компания Hyundai Rotem, которая представила модель находящейся в разработке 30-тонной колесной бронированной машины "следующего поколения" и концепцию улучшенного экспортного варианта танка K2 (K2EX). На открытой части выставки, помимо основного боевого танка, стояли бронетранспортер K808 и мостоукладчик AVLB производства этой южнокорейской компании.

В выставке приняли участие и другие ведущие корпорации оборонной промышленности, в том числе Hanwha Aerospace, LIG Nex1, Poongsan. Первая производит самоходные артиллерийские установки K9, боевые машины пехоты K21, РСЗО K239 "Чхонму". LIG Nex1 выпускает ракетное вооружение, а Poongsan - боеприпасы.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль принял участие в церемонии открытия и осмотрел ряд образцов техники и стенды крупных корпораций. "На саммитах за границей, в том числе на встречах с [лидерами стран] НАТО, не стихают разговоры о танках K2 и гаубицах K9. Все, кто импортирует и использует нашу оборонную продукцию, хорошо оценивают ее", - сказал Юн Сок Ёль. Начальник штаба южнокорейской армии Пак Чон Хван добавил, что K9 занимает "половину мирового рынка" самоходных артиллерийских установок.

Аэрокосмический компонент

Ведущую роль в Сеульской выставке аэрокосмической и оборонной продукции ADEX играет авиация. В день ее открытия перед широкой публикой совершил демонстрационный полет южнокорейский истребитель KF-21, над авиабазой в Соннаме появился американский стратегический бомбардировщик B-52, который позднее впервые совершил посадку на южнокорейской территории. Выступила пилотажная группа Black Eagles, на земле были представлены современные истребители, военно-транспортные самолеты, включая KC-330 и C-5M Galaxy.

Космический аспект выставки раскрывает участие компаний, имевших отношение к созданию спутников и космических ракет. Hanwha Aerospace и KAI (Korea Aerospace Industries) выставили макеты ракеты "Нури", последняя также установила макет спутника CAS500-2. Корейский институт аэрокосмических исследований разместил уменьшенную модель лунного зонда "Данури". На площадке под открытым небом выставлены ракеты Hanbit-TLV и Blue Whale 1.