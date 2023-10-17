17 октября, 18:19

"Новатэк" приступил к строительству третей линии завода проекта "Арктик СПГ 2"

Проект предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год

МУРМАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании "Новатэк" приступил к строительству третьей линии СПГ-завода проекта "Арктик СПГ 2", который находится в селе Белокаменка Мурманской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

"Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений от компании "Новатэк Мурманск" собирает уникальные заводы по серийному производству линий сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа. Уже начато строительство третьей линии", - написал он.

Чибис добавил, что уже залито 1,7 тыс. куб. м бетона в основание гравитационного типа (ОГТ), а также установлено 1,5 тыс. тонн арматуры.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год. Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) - специализированная верфь в Белокаменке Мурманской области по производству оснований гравитационного типа для СПГ-проектов (ОГТ - платформы, которые собираются на суше и затем доставляются морем). Летом 2023 года первая линия завода "Арктик СПГ 2" отправилась из Мурманска к месту установки на полуостров Гыдан на Ямале. 

Теги:
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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