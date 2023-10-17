Венгрия и Сербия пригрозили Болгарии ответом на повышение платы за транзит газа из России

В совместном заявлении стран говорится, что решение болгарских властей противоречит европейской солидарности

БУДАПЕШТ, 17 октября. /ТАСС/. Венгрия и Сербия расценивают решение Болгарии повысить стоимость транзита российского газа по своей территории как враждебный шаг, противоречащий нормам Евросоюза, и не оставят его без ответа. Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто и вице-премьера Сербии Синиши Мали.

13 октября парламент Болгарии ввел дополнительную таксу в размере 20 левов (около €10) в пересчете за МВт·ч за транзит российского газа, поступающего по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Сербию, а затем Венгрию. Правительства этих стран считают, что такая мера ставит под угрозу безопасность поставок энергоносителей в Венгрию и Сербию. "Европейский союз не применяет санкции против поставок газа [по трубопроводам] из России, поэтому аргументы болгарского премьер-министра [Николая Денкова] в этом отношении совершенно неверны", - отмечается в совместном заявлении, опубликованном на сайте венгерского правительства.

В нем также указывается, что решение болгарских властей "противоречит европейской солидарности, поскольку ставит под угрозу энергетическую безопасность страны - члена ЕС и страны - кандидата на вступление в ЕС". "Венгрия и Сербия будут координировать свои действия и не оставят это враждебное решение Болгарии без ответа", - говорится в заявлении.

Ранее во вторник Сийярто сообщил, что Венгрия получила заверения от правительства России и компании "Газпром" в продолжении поставок газа в страну в полном объеме в соответствии с долгосрочными контрактами, несмотря на решение Болгарии.