Аргентина начала процесс присоединения к банку БРИКС

Заявку страны должен изучить административный совет Нового банка развития объединения

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Аргентины подало официальную заявку на присоединение к Новому банку развития (НБР) БРИКС. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации президента страны Альберто Фернандеса после его встречи с президентом НБР Дилмой Руссефф в Шанхае.

"Во время встречи президент вручил главе НБР официальное письмо, что является первым шагом в процессе вступления", - говорится в сообщении.

По словам Руссефф, теперь заявку Аргентины "должен изучить административный совет" НБР.

НБР был учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банком ранее были получены международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.

По итогам XV саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав группы с 1 января 2024 года.