На Чукотке наладили производство чая с арктическими травами

Выпуском нового продукта занялись предприниматели из поселка Угольные Копи

ТАСС, 18 октября. Предприниматели на Чукотке запустил производство нового продукта - чая с арктическими травами, приобрести который можно в торговых сетях полуострова и на онлайн-площадках. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава округа Владислав Кузнецов.

"Предприниматели из Угольных Копей при региональной поддержке, запустили проект по производству нового чукотского продукта. В составе чая - наш арктический кипрей. В будущем состав продукта будет расширен, планируется добавить ягоды - морошку, голубику, шикшу и бруснику", - написал Кузнецов.

Он уточнил, что продукт производят с помощью специального оборудования, которое было закуплено, при окружной финансовой поддержке - предпринимателям возместили часть расходов на его приобретение в сумме почти 160 тыс. рублей. Чукотский чай реализуется в торговых точках поселка Угольные Копи и в Анадыря, а также на онлайн-площадках.