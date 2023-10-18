В Москву до конца года планируют вернуть часть головного офиса ОСК

Управляющие структуры Объединенной судостроительной корпорации два года назад переехали в Санкт-Петербург

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Некоторые структуры головного офиса Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), перешедшей под управление банка ВТБ, до конца года вернутся из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщили ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

"Прорабатывается вопрос ускоренного возвращения до конца года из Петербурга в Москву части управляющих структур Объединенной судостроительной корпорации", - сказал собеседник агентства. По его словам, несколько подразделений корпорации в течение двух месяцев переедут в офис ОСК московского представительства, расположенный в бизнес-центре "Легион II" на Большой Татарской улице.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием ОСК.

В октябре 2021 года корпорация завершила переезд своего головного офиса из Москвы в Санкт-Петербург, куда отправились около 300 сотрудников. Еще 120 остались работать в Москве.