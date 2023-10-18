Соцсеть X будет взимать $1 в год с новых пользователей для доступа к основным функциям

После внесения оплаты появится возможность оставлять записи, отвечать на посты, ставить лайки

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Соцсеть X (ранее Twitter) начнет взимать плату в $1 в год с новых пользователей для возможности использования основных функций платформы. Об этом сообщил журнал Fortune со ссылкой на собственный источник.

По его информации, после внесения оплаты пользователи смогут оставлять записи, отвечать на посты и цитировать их, делать репосты, ставить лайки, добавлять записи в закладки и создавать списки.

19 сентября владелец социальной сети Илон Маск заявил, что компания будет взимать с пользователей сети "небольшую сумму ежемесячно" для борьбы "с армией ботов".

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании. 6 ноября он объявил о намерении ввести платную верификацию учетных записей в рамках Twitter Blue. Позднее продажа подписки была приостановлена из-за роста числа ложных аккаунтов, однако уже в декабре возобновилась. В апреле администрация платформы начала удалять синие галочки, свидетельствующие о подлинности аккаунтов, из учетных записей пользователей, которые не приобрели подписку. Ее стоимость в США для компьютерной версии составляет $8, а для мобильных - $11 в месяц.