В России могут ужесточить требования к компаниям, присваивающим звезды гостиницам

В Минэкономразвития рассказали газете "Известия", что до конца 2023 года планируется сформировать пакет изменений в законодательную и нормативную базы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития рассмотрит предложение турбизнеса об ужесточении требований к компаниям, которые занимаются присвоением звезд российским отелям. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития.

"До конца года планируем сформировать пакет изменений в законодательную и нормативную базу", - сказали "Известиям" в министерстве.

По словам президента Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина, в организациях, которые занимаются присвоением отелям звезд, есть много недобросовестных и неквалифицированных экспертов. Он предложил повысить требования к их образованию, опыту работы. Ламшин добавил, что в стране достаточно оставить 30-40 подобных организаций, причем ограничить их количество по каждому из федеральных округов. По данным газеты, сейчас таких организаций 226.

По мнению сопредседателя Лиги малых отелей, хостелов и туржилья Натальи Петровской, необходимо ввести персональную ответственность для сотрудников за недобросовестность классификации, а при нарушении требований исключать такую компанию из реестра.

По данным "Известий", в Росаккредитации инициативы турбизнеса также поддержали. "Требования к классификаторам гостиниц сейчас действительно очень низкие. Чтобы официально начать деятельность, такой компании достаточно иметь в штате одного специалиста с высшим образованием и квалификацией по классификации, а также оплатить госпошлину", - отметили в ведомстве.