На юге Красноярского края планируют построить два животноводческих комплекса

Общий объем инвестиций составит 7,7 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 18 октября. Строительство 2 животноводческих комплексов с суммарным объемом инвестиций 7,7 млрд рублей запланировано на юге Красноярского края до 2026 года. Об этом сообщил ТАСС и.о. зампреда правительства региона - министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов.

"Запланировано строительство животноводческого комплекса ЗАО "Искра Ленина" в Минусинском районе со сроком ввода - 2024 год и строительство комплекса племзавода "Краснотуранский" в Краснотуранском районе со сроком ввода в 2026 году", - сказал Шорохов.

По его словам, объем инвестиций в первый проект составляет 3,5 млрд рублей, во второй - 4,2 млрд рублей. Каждый из комплексов рассчитан на 2,7 тыс. голов крупного рогатого скота с производственной мощностью 23,9 тыс. тонн молока.

По информации регионального Минсельхоза, на 1 сентября 2023 года поголовье крупного рогатого скота в крае составляет 293 тыс. голов. В 2023 году регион планирует произвести 615,4 тыс. тонн молока, что на 0,8% больше, чем в 2022 году.