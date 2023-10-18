На Чукотке построили новую птицеферму

Планируется, что предприятие будет выпускать порядка 390 тыс. яиц в год

ТАСС, 18 октября. Новую птицеферму, которая в ноябре примет более 1 тыс. несушек, построили в селе Алькатваам на Чукотке. Об этом сообщили ТАСС в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа.

"Работы по строительству фабрики завершены, в ноябре мы ждем первую партию кур - более 1 тыс. штук. Планируется, что новое сельхозпредприятие будет выпускать порядка 390 тыс. яиц в год для нужд села Алькатваам и поселка Беринговский", - сказали в департаменте.

На Чукотке не редки перебои с поставками куриных яиц в торговые сети. При этом в последние годы окружные власти оказывают птицефабрикам финансовую поддержку в рамках различных госпрограмм.