В сентябре из Кузбасса на экспорт было вывезено дополнительно 1 млн тонн угля

Всего за девять месяцев из региона на экспорт в восточном направлении вывезено 38,3 млн тонн угля, что примерно на 100 тыс. тонн выше запланированных значений

КЕМЕРОВО, 18 октября. /ТАСС/. Показатели по вывозу угля из Кемеровской области на экспорт в восточном направлении за девять месяцев удалось сохранить на плановых значениях, несмотря на ЧП в Бурятии, где в августе размыло железнодорожное полотно. Так, в сентябре у РЖД появилась возможность вывезти дополнительно 1 млн тонн угля, сообщил ТАСС губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В апреле сообщалось, что в первом квартале отставание от графика вывоза угля в восточном направлении составляло 290 тыс. тонн, к июню оно сократилось до 130 тыс. тонн. По итогам полугодия вывоз достиг плановых показателей в 28,4 млн тонн.

"По результатам девять месяцев РЖД придерживается подписанного на этот год графика вывоза угля из Кузбасса, план был заявлен на 53,1 млн тонн. Летом были некоторые опасения, что могут быть серьезные задержки из-за ЧП в Бурятии, где размыло железнодорожное полотно, но восстановительные работы там прошли достаточно оперативно. В сентябре у РЖД появилась возможность вывезти дополнительно миллион тонн, и, таким образом, мы выполнили план по среднесуточной отгрузке на 107%", - сказал Цивилев.

По данным министерства угольной промышленности региона, за девять месяцев из региона на экспорт в восточном направлении вывезено 38,3 млн тонн угля, что примерно на 100 тыс. тонн выше запланированных значений.

19 августа утром в районе сельского поселения Холодное Северо-Байкальского района Бурятии в результате обильных осадков частично разрушилась дамба и было размыто железнодорожное полотно на 1 102-м км перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Движение по данному участку пути было закрыто до 23 августа. Для возобновления железнодорожного сообщения было задействовано 250 человек, 59 единиц техники. После основных восстановительных работ действовало временное ограничение скорости до 40 км/ч.