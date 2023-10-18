Россияне стали чаще оставлять чаевые в салонах красоты

Средний размер чаевых составил 151 рубль, следует из данных исследования аналитического ресурса "Чек индекс"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россияне в среднем оставляют чаевые в размере 151 рубль - это больше, чем в прошлые годы, однако в 2023 году чаевые стали чаще оставлять мастерам в салонах красоты и реже - водителям такси, свидетельствуют данные аналитического ресурса "Чек индекс", с которыми ознакомился ТАСС.

Аналитический ресурс "Чек индекс" компании "Платформа ОФД" (крупнейший оператор фискальных данных страны, ежедневно принимает по 55-57 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс в России) проанализировал агрегированную информацию по данным официальных платежей потребителей (прошедших фискализацию через ОФД и кассы). Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах в сетевой и несетевой торговле, сфере услуг, с учетом онлайн- и офлайн-платежей. Период сравнения - девять месяцев 2021 года, 2022 года и 2023 года.

В целом в России средний чек затрат на чаевые за январь - сентябрь текущего года - 151 рубль, что на 20% выше уровня 2022 года и на 37% выше уровня 2021 года. Число выданных чаевых в январе - сентябре было на 8% выше уровня прошлого года и на 5% выше 2021 года.

"Чаевые чаще всего оставляют барменам и официантам. Однако следом за ними в 2023 году по популярности идут мастера салонов красоты, хотя в 2021 году и 2022 году это были водители такси. В топе получателей также курьеры и тренеры", - рассказали ТАСС в "Платформе ОФД".

При этом в Москве средний чек затрат на чаевые составляет 188 рублей - это на 22% выше уровня 2022 года, но на 10% ниже уровня 2021 года. Число выданных чаевых в столице за девять месяцев было на 9% выше уровня 2022 года и на 9% ниже уровня 2021 года.

"В среднем по стране, в 2023 году размер чаевых составляет 8-10% от чека покупки, в Москве - 11-13%. При оплате наличными - размер чаевых выше на 30-40%", - рассказали в компании.

Комментарии о трендах

Эксперты "Чек индекса" отметили, что в 2023 году на фоне увеличения продаж в сфере общепита и развития внутреннего туризма оборот чаевых также повысился, особенно в регионах и прежде всего - в туристических местах. Средние чаевые в России превысили уровень 2021 года, когда посетители стремились "поддержать" работников кафе и ресторанов чаевыми после пандемии.

"Тем не менее, в Москве объем выдачи чаевых за год снизился и не дошел до уровня 2021 года. Это связано, скорее, с уменьшением круга постоянных посетителей заведений питания, на смену которым пришло большее число новых клиентов, ориентированных на быстрые форматы, варианты блюд и напитков с собой, навынос. Уменьшение числа чаевых водителям, скорее, связано с выросшим уровнем цен в такси", - добавили в "Платформе ОФД".

В целом, отметили эксперты, индустрия оплаты чаевых активно развивается на фоне роста объемов безналичных расчетов. "Благодаря появлению различных готовых сервисов, а также собственных приложений торговых точек и предпринимателей для работы с чаевыми, потребителю стало удобнее благодарить за предоставленную услугу или товар", - сказали в компании.