Эксперты сообщили о снижении цен аренды жилья на курортах Турции

Самыми востребованными турецкими направлениями в октябре 2023 года у россиян стали Аланья, Стамбул и Анталья, сообщили в сервисе онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру"

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Цены на посуточную аренду жилья на курортах Турции в октябре уменьшились до 30% на фоне несезона в сравнении с среднестатистическими значениями лета 2023 года. Сильнее всего они сократились в Чамьюве, Кемере, Белеке и Мерсине, сообщили ТАСС аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру".

"Среди популярных направлений Турции наибольшее снижение цен на посуточную аренду в октябре по сравнению со средними значениями лета наблюдается в Чамьюве - на 30%. Средняя ставка в данный момент на курорте составляет 6 100 рублей за сутки", - рассказали аналитики.

Также заметное снижение цен зафиксировано в Кемере - на 19% (до 5 480 рублей за сутки), Белеке - на 18% (до 6 520 рублей) и Мерсине - на 17% (до 3 130 рублей). В Кушадасах ставка сократилась на 8% - до 4 890 рублей, в Авсалларе - на 5% (до 2 950 рублей), в Анталье - на 3% (до 4 545 рублей).

Однако на отдельных курортах, хоть и ненамного, но произошло повышение цен, рассказал ТАСС владелец и генеральный директор "Суточно.ру" Юрий Кузнецов. "В Аланье, которая лидирует по числу бронирований среди всех курортов Турции, прирост составил 8%. Сейчас аренда здесь стоит в среднем 5 459 рублей за сутки. В Стамбуле ставки увеличились на 5%, до 5 159 рублей. Но в целом надо помнить, что цены и их колебания зависят от курса доллара", - пояснил собеседник агентства.

По данным аналитиков, самыми востребованными турецкими направлениями в октябре 2023 года у россиян стали Аланья, Стамбул, Анталья, Авсаллар и Мерсин. Также в топ-10 вошли Сиде, Чамьюва, Белек, Кемер, Кушадасы. Средняя стоимость посуточной аренды в октябре в Турции составляет 5 022 рубля. Это на 6% меньше, чем было летом. Как правило, туристы арендуют жилье в октябре на семь суток.

"Спрос в октябре на бронирования в Турции не очень высокий, но все-таки он есть. Погода на отдельных курортах еще хорошая, многие россияне этим пользуются", - добавил Кузнецов.