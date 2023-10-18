18 октября, 03:15

Аэропорт Астаны с помощью инвестора из ОАЭ будут развивать как мультимодальный хаб

Инвестор проведет оценку деятельности аэропорта и в будущем возьмет на себя операционное управление, сообщила пресс-служба казахстанского премьер-министра

АСТАНА, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Казахстана подписало соглашение с компанией из ОАЭ Terminals Holding о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны в качестве мультимодального хаба. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

"В ходе рабочей поездки премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова в Туркестанскую область подписано соглашение с иностранным инвестором - компанией Terminals Holding из ОАЭ - о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны в качестве мультимодального хаба. Группа компаний Terminals Holding - быстрорастущее авиационное предприятие, обслуживающее клиентов на перспективных рынках Азии и Африки, а также связанное с крупной портовой и промышленной компанией Abu Dhabi Ports", - говорится в сообщении.

Инвестор проведет всестороннюю оценку деятельности аэропорта и в дальнейшем возьмет на себя операционное управление для повышения качества обслуживания пассажиров и эффективности работы воздушной гавани в целом.

"Первоочередной задачей инвестора является подготовка взлетно-посадочной полосы к реконструкции и ее дальнейшая модернизация. С учетом подготовительных работ и короткого строительного сезона столицы реконструкцию наземной инфраструктуры планируется начать в следующем году", - пояснили в пресс-службе.

Наряду с этим будет разработан долгосрочный бизнес-план развития аэропорта с учетом баланса интересов государства и частной компании, который послужит основой для будущих инвестиций. 

Теги:
КазахстанОАЭ
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