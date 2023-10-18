Путин: новые ж/д магистрали в РФ позволят создать единый логистический каркас в регионе

Президент РФ отметил, что благодаря им можно будет диверсифицировать потоки грузов за счет более безопасных поставок

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Несколько перспективных железнодорожных магистралей появятся в России, совместно с евразийскими проектами они позволят создать единый транспортный логистический каркас, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия третьего международного форума "Один пояс - один путь".

"Упомяну только некоторые наши перспективные планы, которые уже начинают осуществляться на практике и гармонично дополняют другие инфраструктурные проекты Евразии, в том числе те, которые продвигаются в рамках инициативы "Один пояс - Один путь", а вместе позволяют создать единый транспортно-логистический каркас, диверсифицировать потоки грузов за счет более эффективных, надежных, безопасных поставок ", - сказал глава российского государства.

Путин, в частности, перечислил такие проекты, как международный коридор Север - Юг в европейской части России, новый меридиан с Севера на Юг, который пройдет через Сибирь, строительство Северного широтного хода, а также новую Северо-сибирскую железнодорожную магистраль.

Так, отметил российский лидер, коридор Север - Юг свяжет порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. "На всем маршруте от нашего северного города Мурманска до иранского Бендер-Аббаса будет обеспечено, как говорят специалисты, бесшовное железнодорожное сообщение", - подчеркнул он. Путин подробно рассказал и про другой меридиан, который пройдет с Севера на Юг, через Урал и Сибирь, его ключевой задачей является модернизация участка Транссиба, включая Западно-Сибирскую железную дорогу.

"Одновременно работаем с зарубежными партнерами над прокладкой железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в южном направлении - в сторону Китая, Монголии, портов Индийского и Тихого океанов", - указал он, также отметив другие транспортные коридоры: железнодорожную ветку от Байкало-Амурской магистрали в Якутию, мосты через Лену и Амур, Тихоокеанскую железную дорогу, глубоководные терминалы Северного морского пути.

"Все эти транспортные коридоры с Севера на Юг в Европейской части России, в Сибири, на Дальнем Востоке открывают возможность напрямую соединить, интегрировать Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге нашего континента, на побережье Индийского и Тихого океанов", - подчеркнул Путин.