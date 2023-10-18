Путин пригласил на "Транспортную неделю" участников форума "Один пояс - один путь"

Она пройдет в Москве с 11 по 17 ноября

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил представителей стран, участвующих в международном форуме "Один пояс - один путь", приехать на "Транспортную неделю" в Москву в ноябре.

Глава российского государства в выступлении на нынешнем форуме затронул вопрос создания международных транспортных коридоров, над которым работает РФ. "Эти темы будут обсуждаются и на площадке недели транспорта, которая ежегодно проходит в Москве. Мы приглашаем специалистов из ваших стран к участию в очередном таком форуме в середине ноября в столице России", - обратился Путин к собравшимся в Пекине. "Транспортная неделя" в этом году намечена на 11-17 ноября.

По мнению российского лидера, "создание международных и региональных логистических торговых маршрутов объективно отражает те глубинные изменения, которые идут в мировой экономике, ту новую роль, которую играют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, глобального Юга, другие центры роста и развития".

"С учетом этого Россия, которая в следующем году будет председательствовать в расширенном БРИКС, выступила с инициативой учредить в рамках этого объединения постоянно действующую комиссию по транспортной логистике, которая с участием и членов БРИКС, и стран - партнеров объединения, и других заинтересованных государств могла бы заняться вопросами развития международных транспортных коридоров во всем их комплексе", - отметил Путин.