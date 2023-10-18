18 октября, 03:40

Токаев: Транскаспийский маршрут может вдвое сократить сроки перевозок из КНР в Европу

Для многих государств этот маршрут становится флагманским проектом сотрудничества, считает президент Казахстана

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Использование Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) может помочь в два раза сократить сроки грузовых перевозок из Китая в Европу. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине.

"На сегодняшний день флагманским проектом сотрудничества для многих государств становится ТМТМ. Эта транспортная артерия, соединяющая Китай, Центральную Азию и Европу, может стать континентальным мостом "Пояса и пути", вдвое сократить сроки грузоперевозок и существенно снизить транспортные издержки", - сказал он.

Транскаспийский международный транспортный маршрут ("Средний коридор") пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы. По нему осуществляются контейнерные перевозки с использованием железнодорожного и морского транспорта. 

Теги:
КазахстанКитайТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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