ТПП выступила против отмены компенсаций за потери в доходах производителей школьной формы

Предприятия текстильной промышленности провели модернизацию, создали новые рабочие места и предложили швейным фабрикам качественные ткани по конкурентной цене, отметил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) предлагает выделять не менее 400 млн рублей ежегодно на субсидирование потерь в доходах для производителей школьной формы. Об этом сообщил ТАСС глава палаты Сергей Катырин по итогам анализа экспертами ТПП проекта закона о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

В проекте бюджета предлагается сократить субсидии на компенсацию потерь для производителей школьной формы с предусмотренных прошлым бюджетом 398 млн рублей до 0 рублей в 2024-2025 годах.

"Сейчас доля полностью локализованного товара на отечественном рынке школьной формы, который эксперты оценивают в 35 млрд рублей, составляет около 17%. Таким образом, потенциал для роста выпуска отечественных тканей значителен. Российская легкая промышленность имеет возможность нарастить производство тканей для школьной формы и осуществить ее отшив. Для реализации этого потенциала необходима пролонгация программы субсидирования производства тканей для школьной формы, что позволит увеличивать объемы выпуска указанных тканей не менее чем на 15-20% ежегодно и вытеснить с рынка низкокачественные импортные ткани", - сказал Катырин.

ТПП предлагает предусмотреть на эти цели в федеральном бюджете "средства в размере не менее 400 млн рублей ежегодно", уточнил он.

"Благодаря государственной поддержке в виде субсидирования стал возможен более чем пятикратный рост - с 2016 по 2022 годы - производства тканей для школьной формы. Предприятия текстильной промышленности провели модернизацию, создали новые рабочие места и смогли предложить швейным фабрикам качественные ткани по конкурентной цене, потеснив с рынка китайских и турецких производителей. Совместно со швейной промышленностью разработаны уникальные коллекции школьной одежды из отечественных тканей", - напомнил Катырин.

Школьная форма является товаром высокой социальной значимости, поскольку здоровье и безопасность детей являются одним из главных приоритетов национальной политики государства, добавил глава ТПП.