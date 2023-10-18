Путин сообщил, что РФ и КНР достигли товарооборота в $200 млрд

Президент РФ также заявил, что по итогам календарного года "эта планка точно будет преодолена"

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Москва и Пекин достигли объема товарооборота в $200 млрд и по итогам календарного года преодолеют этот показатель, заявил президент РФ Владимир Путин на российско-китайских переговорах.

"Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 млрд [долларов] товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад, - 200 млрд [долларов] уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена", - сказал глава российского государства.

Он также отметил, что в нынешних непростых условиях "особенно востребована тесная внешнеполитическая координация", и именно так и выстраивают свое сотрудничество РФ и Китай. "И сегодня мы это все обсудим. Все, в том числе двусторонние наши отношения", - сказал Путин. Он поздравил "всех китайских друзей" с 74-й годовщиной образования КНР. "Следующий год будет юбилейным как для вашей страны, так для дипломатических отношений между нашими странами", - отметил Путин.

Он также подчеркнул, что китайская идея о развитии широкого сотрудничества между странами исторического Шелкового пути, выдвинутая 10 лет назад, получила "очень хорошее развитие".

"У Китая под вашим руководством, у вас это получается. Мы очень рады за вас, за всех тех, кто вовлечен в это широкое взаимодействие, потому что все от этого получают преимущество", - сказал Путин, обращаясь перед началом переговоров к председателю КНР Си Цзиньпину.