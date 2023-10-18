Казахстан намерен стать транспортно-логистическим узлом международного значения

Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что сейчас примерно 85% наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходятся на республику

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана прилагают усилия, чтобы республика стала транспортно-логистическим узлом международного значения в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс - один путь". Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине.

"Находясь в центре Евразии, связывая Север и Юг, Запад и Восток, Казахстан играет особую роль в реализации инициативы "Один пояс - один путь". Будучи огромным внутриконтинентальным государством, имеющим общую протяженную границу с Китаем, Казахстан прилагает серьезные усилия, чтобы стать транспортно-логистическим узлом международного значения", - сказал Токаев.

По его словам, сейчас около 85% всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходятся на Казахстан. "Придавая большое значение развитию транзитно-транспортной отрасли, за последние 15 лет мы направили на эти цели свыше $35 млрд. Запущены такие крупные инфраструктурные проекты, как казахстанско-китайский логистический центр в порте Ляньюньган, сухой порт Хоргос, транзитная магистраль Западная Европа - Западный Китай, железнодорожный коридор из Китая в Иран", - пояснил президент Казахстана.